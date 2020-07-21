إيران تعلن عن 229 وفاة في أعلى حصيلة يومية جراء كوفيد-19

أعلنت ايران عن تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باِسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريحات متلفزة "للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية" مضيفة انه بذلك "ترتفع الحصيلة الاجمالية الى 14 ألفا و634" وفاة.

وأضافت أنه بذلك "ترتفع الحصيلة الاجمالية الى 14 ألفا و634" وفاة.

وكانت إيران أعلنت عن حصيلة 221 وفاة بكوفيد-19 في 9 تموز/يوليو.

وتواجه الجمهورية الإسلامية تجدد انتشار الفيروس حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء منذ التراجع الذي سجل لشهرين في أيار/مايو.

وأشارت لاري إلى أن عدد الإصابات بلغ 278 ألفا و827 مع تسجيل إصابة 2625 شخصا في الساعات ال24 الماضية.

وأمام تجدد انتشار الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضررا بينها العاصمة.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في نيسان/ابريل رفعا تدريجيا للقيود في محاولة لانعاش الاقتصاد المتضرر أساسا من العقوبات الأميركية.