شاهد: إنطلاق مهرجان المناطيد الملونة في ياراسلافل زاليسكي الروسية

شارك نحو 15 منطادا ملونا في فعاليات مهرجان المناطيد الملونة في مدينة ياراسلافل زاليسكي الروسية. وكان من المقرر تنظيم فعاليات هذا المهرجان السنوي في أبريل-نيسان الماضي، ولكن الاجراءات الاحترازية الخاصة بالحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حال دون تنظيمه في موعده.

وبهذه المناسبة قال دميتري كوريكين، رئيس جمعية ياراسلافل للملاحة الجوية: "أعتقد أننا أول مهرجان في البلاد بعد توقف دام شهرين، سنعطي الناس التفاؤل ونرفع حصانتهم، وسيبتسمون وسيستمتعون بهذه التظاهرة".

وهذه هي النسخة التاسعة عشرة من المهرجان والتي ستشهد تنظيم سبع رحلات بالمناطيد على مدار أربعة أيام. وقام المنظمون بإلغاء بعض البرامج من هذا الموعد السنوي على غرار العرض الليلي.