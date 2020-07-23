شاهد.. جماهير ليفربول تحتفل بالكأس بعد 30 عاماً من الانتظار

مشجعو نادي ليفربول اجتمعوا حول الملعب رغم ظروف الحجر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، للاحتفال بفوز ناديهم بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدير الفني للنادي يورجين كلوب قال إن رفع الكأس في أنفيلد يعني له الكثير، رغم أن الملعب كان فارغا بسبب ظروف الحجر الصحي.

وحصل النادي على أول لقب له منذ ثلاثين عاما الشهر الماضي، بعد فوزه على نادي تشيلسي في المباراة النهائية على أرضه.