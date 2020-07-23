كيم جونغ أون يزور مزرعة دجاج ويأمل أن تساهم بحل نقص الغذاء المزمن

قام كيم جونغ أون، الزعيم في كوريا الشمالية بتفقد مزرعة دواجن جديدة يجري بناؤها في مقاطعة جنوب العاصمة بيونغ يانغ، ودعا إلى إدخال تحسينات على ما وصفه "بصناعة الدواجن التي عفا عليها الزمن" بحسب وسائل إعلام حكومية، دون ذكر تاريخ أو يوم الزيارة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن المنشأة التي ستنتج "آلاف الأطنان من اللحوم اللذيذة عالية الجودة وملايين البيض اللذيذ والجيد كل عام" ستقدم "مساهمات كبيرة في الحياة الغذائية" لشعبه. كما وصف المنشأة بأنها "نموذجية" فيما وصف باقي المزارع في كوريا الشمالية "بالمتخلفة".

وتعاني كوريا الشمالية من النقص المزمن في الغذاء منذ عقود، وقد تفاقمت المشكلة باعتماد القطاع الزراعي على الأسمدة والمساعدات الخارجية إضافة للعقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة على برنامج الأسلحة النووية والتي لم يذكرها التقرير الإعلامي الحكومي.

وتقول المنظمات الدولية إن الكوريين الشماليين العاديين يستهلكون سعرات حرارية أقل بكثير من احتياجاتهم اليومية وأن نظامهم الغذائي يفتقر بشكل خاص إلى اللحوم والحليب ومصادر البروتين والدهون الأخرى.