شاهد.. مسرح في الهواء الطلق ببريطانيا يفتح أبوابه أمام الجمهور

مسرح برايتون في الهواء الطلق، في الساحل الجنوبي لإنكلترا يفتح أبوابه للعموم، للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، مع إجراءات صارمة، كحفظ مسافات تباعد اجتماعي، وتخفيض أعداد المشاهدين.