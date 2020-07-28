فيديو: مسلسل "واتشمن" يتصدر سباق جوائز إيمي

تصدر مسلسل "واتشمن" الذي يعرض عبر محطة "إتش بي او" السباق إلى جوائز إيمي التلفزيونية للعام 2020 الثلاثاء مع نيله 26 ترشيحا.

وتلى هذا المسلسل القصير المسلسل الكوميدي "ذي مارفلس ميسز مايزل" مع عشرين ترشيحا والعمل التشويقي "أوزارك" والكوميديا السوداء "ساكسيشين" مع 18 ترشيحا لكل منهما.

وفي الدورة الثانية والسبعين من هذه الجوائز التلفزيونية العريقة، تقدمت منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بوضوح على منافستها "إتش بي أو" بحصولها على 160 ترشيحا في مقابل 107 ترشيحات وهو عدد قياسي جديد.

وتوزع جوائز إيمي في لوس انجليس في 20 أيلول/سبتمبر.

وأدّت جائحة كوفيد-19 إلى تجميد تصوير الأعمال التلفزيونية وتسببت بفوضى عارمة في إنتاج المسلسلات، وصولاً إلى الحؤول دون مشاركة بعضها في المنافسة على الجوائز التي يشارك في التصويت عليها أعضاء أكاديمية "إيمي" البالغ عددهم نحو 24 ألفاً.