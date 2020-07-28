شاهد: رغم انتشار كوفيد-19.. إقامة مسابقة غطس شهيرة في البوسنة

لم يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إقامة مسابقة الغطس الشهيرة "موستار أولد بريدج" في البوسنة. ورغم أن المسابقة أقيمت الأحد إلا أن أعداد المتفرجين كانت أقل بالمقارنة مع السنوات الماضية، فالحضور بلغ ألفي شخص هذا العام مقارنة بعشرة آلاف في العادة يتجمعون عند نهر نيريتفا. ولم يشارك إلا 33 متسابقاً من ثلاث دول فقط، حيث لم يستطع العديد من الغطاسين السفر للقدوم والمشاركة.