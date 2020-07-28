شاهد: قوات الأمن تفرق مظاهرات بورتلاند الأمريكية بالغاز المسيل للدموع

ملأ الغاز المسيل للدموع الهواء وسمعت دوي انفجارات خلال محاولة قوات الأمن تفريق متظاهرين في بورتلاند بولاية أوريغون صباح اليوم الثلاثاء، بعد تجمعهم مجدداً خارج محكمة بورتلاند الفدرالية. وتتواصل الاحتجاجات اليومية في أكبر مدن أوريغون منذ شهرين عقب مقتل جورج فلويد في مينيابوليس في مايو/ أيار على يد الشرطة. وناشد رؤساء بلديات بورتلاند وخمس مدن أمريكية رئيسية أخرى الكونغرس أمس الإثنين عدم تقنين نشر عملاء فدراليين مسلحين في المدن التي لا تريدهم.