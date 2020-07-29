شاهد: البرازيل تحاول احتواء الحرائق في أكبر مناطق مستنقعات العالم

يواصل رجال إطفاء وجنود برازيليون مساعيهم للسيطرة على حرائق في منطقة بانتانال، التي تضم أكبر مناطق مستنقعات العالم.

وسجل المسؤولون في المنطقة نحو 4000 حريق فيها، منذ بداية العام، وهو ضعف عدد الحرائق التي اشتعلت العام الماضي.

وتمتد المنطقة ما بين ولايتي ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول، وسط غرب البلاد.

وفي 16 يونيو الماضي أصدرت الحكومة البرازيلية مرسوما يحظر إشعال النيران في بانتانال وغابات الأمازون لمدة 4 أشهر.

ومع هذا فقد سجلت بانتانال وحدها نحو 1000 حريق، منذ بدء تطبيق المرسوم.