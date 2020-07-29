شاهد: متحف التاريخ الطبيعي في لندن يستعد لاستقبال الزوار مجدداً

يستعد متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفتح أبوابه مجدداً أمام الزوار، بعد فترة إغلاق فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن لن يتم ذلك دون إجراءات محددة. من ضمن هذه الإجراءات سيكون تحديد عدد الأشخاص الذين سيمح لهم بالزيارة في وقت واحد، وكذلك حجز التذاكر عبر الإنترنت بتاريخ وتوقيت محدد مسبقاً، ولن يتجاوز حجم الإشغال 20% من حجم الإشغال المعتاد.
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