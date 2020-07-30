شاهد: دمى عملاقة لفرض التباعد الاجتماعي في اليابان

قام أحد المطاعم في العاصمة اليابانية طوكيو بالاعتماد على دمى عرض الأزياء الضخمة لفرض التباعد الاجتماعي على الزبائن حيث وضع تلك الدمى التي تشبه عارضات الأزياء على كراسي الطاولات لضمان مسافات الأمان بين الزبائن ومنعهم من الاقتراب من بعضهم البعض، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وسبق وأن أغلقت اليابان العديد من المطاعم خلال حالة الطوارئ الصحية التي تمّ الإعلان عنها في عزّ جائحة كورونا، وبدأت السلطات في رفع القيود بشكل تدريجي بداية مايو-أيار.
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