شاهد: 12 شخصا يتنافسون على لقب "بطل ركوب المنطاد" في الدنمارك

في مغامرة فريدة من نوعها، شارك إثنا عشر شخصا في مسابقة ركوب المنطاد الساخن التي انطلقت في الدنمارك يوم الأحد.

ويتنافس المشاركون على الفوز بلقب "بطل ركوب المنطاد الهوائي" لعام 2020. ويتم رفع المنطاد في الهواء من خلال تسخين الهواء بداخله. ويعد ركوب المنطاد الهوائي نوع من أنواع الرياضة المثيرة والممتعة.