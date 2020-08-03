بومبيو: ترامب يعتزم اتّخاذ تدابير بحق "تيك توك" في الأيام القليلة المقبلة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن اتّخاذ تدابير بحق تطبيق "تيك توك" الصيني للتسجيلات المصوّرة تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وقال بومبيو إن "تيك توك" وغيرها من الشركات الصينية للبرمجة المعلوماتية العاملة في الولايات المتحدة على غرار "وي تشات" تسلّم الحزب الشيوعي الصيني بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة تغاضت عن هذا الأمر لسنوات لأن الأميركيين كانوا يعتبرون أنه تطبيق مرح.

وصرّح وزير الخارجية الأميركي لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن "الرئيس ترامب قال كفى وسنصلح هذا الأمر".

وتابع بومبيو أن ترامب "سيتّخذ تدابير في الأيام المقبلة في ما يتعلّق بمروحة واسعة من المخاطر التي تتهدد الأمن القومي عن طريق برنامج معلوماتي مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني".

وقال إن البيانات التي تجمعها شركات مثل "تيك توك" حول الأميركيين "يمكن أن تكون نمط التعرّف على وجوههم، كما يمكن أن تكون معلومات حول أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم وأصدقائهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم".

وجاء تحذير بومبيو بعيد إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه يجب بيع تطبيق "تيك توك" أو حظره في الولايات المتحدة. وقال إنه "لا يمكن" لـ"تيك توك" أن يستمر "بشكله الحالي".

ولم يعلّق منوتشين مباشرة على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر التطبيق الواسع الانتشار لمشاركة التسجيلات المصورة.

وأشار الوزير إلى أن "لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة" التي يترأسها تنظر في ملف "تيك توك"، الذي يلقى رواجاً خصوصاً في أوساط الشباب إذ يمكّنهم من نشر ومشاهدة تسجيلات مصوّرة قصيرة ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم نحو مليار.

أ ب

أداة استخبارات؟

لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إنه قد يكون أداة للاستخبارات الصينية، وهو ما ينفيه التطبيق. وقال منوتشين لشبكة "ايه بي سي" الأحد "سأقول علنا إن اللجنة بأكملها متفقة على أنه لا يمكن لتيك توك أن يحافظ على شكله الحالي إذ إنه يحمل خطر إرسال معلومات عن مئة مليون أميركي" إلى جهات خارجية.

وأفاد أنه تحدّث مع قادة الكونغرس بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن ما يمكن القيام به في ما يتعلّق بعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وقال "نحن متفقون على ضرورة إحداث تغيير ما. إما عملية بيع إجبارية وإما حظر التطبيق. الجميع متفقون على أنه لا يمكنه الاستمرار بشكله الحالي".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" السبت أن المفاوضات مع "مايكروسوفت" لشراء عمليات "تيك توك" المملوك من مجموعة "بايت دانس" الصينية، في الولايات المتحدة توقفت بعدما هدد ترامب بحظر التطبيق.

ودافع "تيك توك" عن نفسه السبت واكدت مديرته العامة في الولايات المتحدة فانيسا باباس للمستخدمين أن الشركة تعمل لتوفير "التطبيق الأكثر أمانا" لهم في ظل القلق الأميركي على أمن المعلومات. وقالت في رسالة نشرت على التطبيق "لا نعتزم الذهاب إلى أي مكان".