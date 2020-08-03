فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين لدراسة منشأ تفشي فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن البعثة الأولية التي أوفدت للبحث في منشأ تفشي فيروس كورونا في الصين، قد أنهت مهمتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توصلت إلى تفاهم مع الصين لنشر فريق أكبر من العلماء ، وخاصة في المنطقة التي تعتبر البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إن الفريق الدولي سينتشر في ووهان، المدينة التي يُعتقد أن الجائحة بدأت منها.

كما أكد أن الصين والمنظمة توافقتا على صلاحيات هذا الفريق، دون تحديد ما هية هذه الصلاحيات في حديثه.

وقال الدكتور مايكل ريان، رئيس الطوارئ في المنظمة، إن كافة البيانات والدراسات التي ستجرى ستخضع للتدقيق.

ونوه إلى أنه سيتم دراسة المجموعات البشرية التي أصيبت أولا، ومن ثم سيتم الرجوع بشكل منهجي للبحث عن النقطة التي تم فيها اختراق البشر والحيوانات من قبل الفيروس، وقال:"ما إن نفهم كيف تم الاختراق، سنبدأ بإخضاع الحيوانات للدراسة".