كجيش جرار من النمل، تهاجر مئات الآلاف من الحيوانات البرية في كل عام من حديقة سيرينغيتي الوطنية في تنزانيا إلى محمية ماساي مارا في كينيا. هذا الحدث يعد واحداً من عجائب الدنيا، وعادة ما يتوافد الآلاف من السواح من مختلف أنحاء العالم، من أوروبا والولايات المتحدة والصين لتأمل مشهد ما يعرف بـ"الهجرة الكبرى".

إلا أن هذا العام لم يحظى السياح بفرصة الوصول إلى محمية ماساي مارا الشهيرة بعد أن أجبر فيروس كورونا الجديد السلطات على إغلاق البلاد وتسبب بشل حركة السياحة.