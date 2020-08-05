شاهد في البيرو.. عروض سيرك في الشارع لنشر الفرح وجني المال

في البيرو، وتحديدا في مدينة ليما، قرر أربعة مهرجين تقديم عروضهم في الشارع، بعد إغلاق خيام السيرك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتنقل المهرجون في سيارة صغيرة بين المناطق الفقيرة، لنشر الفرح ورسم الابتسامة على وجوه ساكنيها، وللحصول على بعض النقود إن أمكن.
في البيرو، وتحديدا في مدينة ليما، قرر أربعة مهرجين تقديم عروضهم في الشارع، بعد إغلاق خيام السيرك بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتنقل المهرجون في سيارة صغيرة بين المناطق الفقيرة، لنشر الفرح ورسم الابتسامة على وجوه ساكنيها، وللحصول على بعض النقود إن أمكن.
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