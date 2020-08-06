تحديا للخوف من كورونا...وزير خارجية لوكسمبورغ يقوم بجولة إلى فرنسا على دراجته

بدأ وزير خارجية لوكسبورغ جان أسلبورن البالغ 71 عاما والمولع بالرياضة وركوب الدراجات، مطلع الشهر الجاري جولة حول فرنسا منفردا على دراجة هوائية، في تحد لمشاعر "الخوف" جراء وباء كوفيد-19.

وأوضح وزير الخارجية عبر حسابه على فيسبوك "أتحمل مسؤولية قراري الرامي أولا إلى شكر فرنسا لأنها تركت حدودها مفتوحة أمامنا، وأيضا لإثبات تصميم معين على عدم الانجرار وراء الخوف الدائم إزاء كوفيد".

ولا يسعى جان أسلبورن إلى تحطيم أرقام قياسية أو تحقيق إنجازات في هذه الرحلة، إذ إنه مولع بالجولات السياحية على الدراجات الهوائية في طرقات فرنسا.

Dans le village de Nuits st Georges pour terminer. Publiée par Jean Asselborn sur Mardi 4 août 2020

وفي طوافه السادس حول فرنسا (بعدما خاض مغامرته الأولى في 2015)، اختار وزير الخارجية "مسارا خاليا من التعقيدات" بدءا من مدينة نوشاتو جنوبا وانتهاء بمنطقة كابندو بعد المرور بمدن عدة بينها ديجون وإيكس لي بان وآرل وبيزييه.

واستباقا للانتقادات المتوقعة لمثل هذه الخطوة، قال أسلبورن "أدرك ذلك ولا بد لي من التنويه إلى أنه في ظل التقنيات الرقمية الحديثة، يبقى التواصل ممكنا في أي لحظة".