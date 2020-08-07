بلغاريا: متنزه فيتوشا ملاذ للتواصل مع الطبيعة

تقع الحديقة الوطنية "فيتوشا" على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة البلغارية، وتتيح الانفصال عن الحياة الحضرية وإعادة الاتصال بالطبيعة.

تغطي مساحة 27 ألف هكتار، "فيتوشا" هي أكبر حديقة طبيعية في البلاد. يمكن الوصول إليها في غضون بضع دقائق بواسطة التلفريك، كما أنها أقدم حديقة محمية في البلقان.

متنزه فيتوشا

موقع للتنزه

تم إنشاؤها في العام 1934، هي جزء من طريق " E4 " الأوروبي للمسافات الطويلة، في الربيع والصيف، تصبح جنة المتنزهين. وفي الشتاء ، تكون ملعبًا للرياضات الشتوية.

تنوع حيوي

تنوع حيوي كبير

"لا توجد عاصمة أوروبية قريبة جدًا من الجبل" بالنسبة لنا ولعشاق الطبيعة، فيتوشا هي كنز كبير. في جميع أنحاء الإقليم هناك تنوع حيوي كبير، قد يوجد فيها الذئاب والثعالب والدببة، هناك مسارات تعليمية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا يعني، يمكن للجميع الاستمتاعُ بها "، تقول جوليا ميهايلوفا، خبيرة العلاقات العامة، إدارة متنزه فيتوشا.

هناك الكثير للقيام به واكتشافه في هذه الحديقة حيث الأنهار والشلالات والكهوف والأديرة .

دير في متنزه فيتوسا

متنزه فيتوشا ملاذ مثالي لمن سئموا حياة المدينة ويتطلعون إلى إعادة الاتصال مع الطبيعة بكل مجدها .