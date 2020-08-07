رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يزور بيروت السبت

بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يحل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ببيروت السبت "تأكيدا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني" وللقاء المسؤولين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء بحسب ما أعلن عنه المسؤول الأوروبي على صفحته في تويتر.

وكتب ميشيل باللغة العربية "إنني سأسافر إلى بيروت غدا لنقل تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني. إننا مصدومون وحزينون ونقف بجانب الجميع المتضررين وسنقدم المساعدة. سألتقي بالرئيس عون، برئيس مجلس النواب بري وبرئيس الوزراء دياب".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن تخصيص 33 مليون يورو لتمويل مساعدات طارئة أولية للبنان وحشد موارد مادية، بما في ذلك سفينة مستشفى إيطالية للمساعدة في جهود الإغاثة في بيروت التي دمرها الثلاثاء انفجار هائل أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.

من جهة آخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن المؤسسات الأوروبية ستشارك في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا الأحد لتأمين مساعدات انسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اريك مامر ان "المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الإنسانية جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة انسانية عاجلة" للبنان