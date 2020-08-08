مقتل لبناني وابنته في طهران بعد إطلاق النار عليهما

ذكرت وكالة فرانس برس اليوم، السبت، نقلاً عن وسائل إعلام محلية إيرانية، أن لبنانياً وابنته قتلا في شمال طهران أمس الجمعة، بعدما أطلق مجهول النار عليهما.

وقالت وكالة مهر للأنباء إن اللبناني هو حبيب داوود (58 عاماً) وابنته مريم (27 عاماً) مضيفة "قتلا قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي بعدما فتح درّاج النار عليهما".

وأشارت الوكالة إلى أن الجريمة وقعت في شارع باسداران.

ونقلت مهر عن مسؤول أمني قوله إن اللبنانيين كانا في سيارة عندما فتح درّاج النار عليهما.

ولم تعط الوكالة المزيد من التفاصيل عن هوية الضحيتين ولكنها أشارت إلى أن السيد داوود كان مدرساً في مادة التاريخ، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب السلطات الإيرانية.