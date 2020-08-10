شاهد: شجار على شاطئ بلجيكي بسبب عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي

أعلن منتجعان يقعان على الساحل البلجيكي الأحد اعتمادهما إجراءات لوقف مجيء الرواد بعد وقوع شجار على الشاطئ بين الشرطة وشبان طُلب منهم المغادرة لرفضهم احترام تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت مدينتان شهيرتان على الساحل الشمالي لمنطقة الفلاندرز قرب الحدود مع هولندا هما كنوكه هايست وبلانكنبرغه أنهما اتخذتا هذه الخطوة من أجل "ضمان الأمن العام".

وقد أوقفت الشرطة العديد من الأشخاص السبت على شاطئ بلانكنبرغه بعد وقوع شجار بين عناصر من الشرطة والشبان الذين طلب منهم المغادرة لرفضهم احترام تدابير السلامة المفروضة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.