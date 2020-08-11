نزل آلاف المناصرين للمعارضة البيلاروسية إلى شوارع العاصمة مينسك ومدن أخرى في البلاد للاحتجاج على النتائج الرسمية التي أعلنت ألكسندر لوكاشينكو فائزاً مع 80,08% من الأصوات لولاية سادسة.

وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين واغلاق الطرق المركزية في العاصمة واعتقال العشرات من المشاركين في الاحتجاجات.

وواجه المتظاهرون أعداداً كبيرة من قوات الأمن التي وجّهت بعنف لكمات للمحتجين وضربتهم بالهروات.

ووصفتها المعارضة في البلاد الانتخابات "بالصورية"

وأكدت مجموعة فياسنا الحقوقية بأن عدة مدن روسية شهدت احتجاجات مثل: بريست وموجيليف وفيتيبسك.

وفاز لوكاشينكو بفترة ولاية سادسة بنسبة 80٪ من الأصوات، بينما حصلت مرشحة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا على 10٪ بحسب مسؤولي الانتخابات في بيلاروسيا.