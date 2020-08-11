شاهد: طائرة مسيرة ترصد الدمار الواسع في بيروت بعد انفجار المرفأ

تظهر مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة مشاهد الدمار الواسع الذي حل ببيروت، بعد أسبوع من حادثة انفجار المرفأ، التي أودت بحياة أكثر من 171 شخصا وإصابة 6 آلاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
ويعتبر انفجار المرفأ في 4 آب/ أغسطس من أسوأ الكوارث التي حلت على لبنان ويطالب اللبنانيون بمحاسبة المسؤولين السياسيين عبر مظاهرات استمرت لليوم الثالث على التوالي بالرغم من استقالة حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني.
ويتهم اللبنانيون الطبقة الحاكمة بالفساد وإهمال مخزون هائل، حوالي 2750 طن من نترات الأمونيوم لمدة 6 سنوات دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، فيما وعد عدد من المسؤولين اللبنانيين إجراء تحقيق شامل لأسباب الانفجار.
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