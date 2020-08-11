شاهد: أعمدة دخان بطول 5 كيلومترات بعد ثوران بركان سينابونغ في إندونيسيا

ثار بركان جبل سينابونغ الإندونيسي يوم الاثنين، مما تسبب في ظهور عمود هائل من الرماد والدخان على ارتفاع 5 آلاف متر في الهواء وتغطية التجمعات السكانية والسيارات بطبقة من الرماد.

وعاد البركان للنشاط في الأيام الأخيرة.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات او وفيات لكن السلطات حذرت من احتمال تدفق الحمم البركانية.

وقال مركز علم البراكين و المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا في بيان "ننصح الأشخاص الذين يعيشون في الجوار بأن يكونوا في حالة تأهب لاحتمال ظهور حمم بركانية".