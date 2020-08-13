موسكو تدين محاولات أجنبية "لزعزعة استقرار" بيلاروس

دانت وزارة الخارجية الروسية الخميس محاولات أجنبية "لزعزعة استقرار" بيلاروس التي تشهد احتجاجات منذ أربعة أيام، ضد إعادة انتخاب اأكسندر لوكاشنكو رئيساً.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا "ترى محاولات واضحة لتدخل أجنبي يهدف إلى شق المجتمع وزعزعة استقرار الوضع" في بيلاروس.

وتشهد بيلاروس منذ الأحد الفائت احتجاجات ضدّ نتيجة الانتخابات التي فاز بموجبها لوكاشنكو بولاية سادسة. وقمعت الشرطة بقوة المحتجين ما أدى إلى مقتل اثنين واعتقال المئات في الجمهورية السوفياتية السابقة.

ودعت زاخاروفا جميع الجهات إلى "ضبط النفس" آملة في أن يعود الوضع في البلاد "إلى حالته العادية قريباً". وشددت زاخاروفا على أن روسيا ستبقى "حليفاً وفياً" للشعب البلاروسي "الشقيق".