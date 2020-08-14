بلغاريا: روائع فيليكو تارنوفو "مدينة القياصرة" في قلب البلقان

فيليكو تارنوفو، العاصمة القديمة لبلغاريا وموطن لكنز وطني حقيقي: قلعة تساريفيتس.

تقع على المنحدرات الشديدة فوق نهر يانترا المتعرج، "مدينة القياصرة" كما تعرف هنا، المقر السابق لملوك بلغار العصور الوسطى.

تضم مجموعة رائعة من الجدران المحصنة وأبراج المراقبة والأبراج المحصنة أيضاً والقصر الملكي و 400 مسكن و 18 كنيسة ، مما يجذب آلاف السياح كل عام.

قلعة تساريفيتس

قلعة تساريفيتس رمز للفخر البلغاري

"بالنسبة لجميع البلغار، المجيء إلى هذا المكان مرة واحدة في العمر هو القيام برحلة، مثل الحج. إنه يستحضر دائمًا ذكرى ماضينا المجيد، عندما كان لبلغاريا منفذ إلى ثلاثة بحار. كان ذلك خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر عندما كانت بلغاريا قوة سياسية كبيرة تتنافس مع الإمبراطورية الرومانية والبيزنطة "، تقول روميانا بافلوفا، مرشدة، متحف التاريخ الإقليمي، فيليكو تارنوفو.

على مر العصور، ترك شاغلو المكان بصمتهم الأصلية على العمارة ولغاية اليوم. إحدى اللوحات تحكي التاريخ المعقد والرائع للقلعة.

لوحة - متحف التاريخ الاقليمي

هناك الكثير مما يمكن رؤيته، وبالامكان قضاء ساعات في استكشاف الموقع في أجواء هادئة وفاتنة.

فن العمارة

فيليكو تارنوفو هي، بلا شك، مدينة غارقة في التاريخ، على مفترق الطرق بين الشرق والغرب.