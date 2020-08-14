كوفيد-19: فرنسا تعلن باريس ومارسيليا "منطقتين خطرتين"

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الجمعة كل من العاصمة باريس ومدينة مارسيليا الساحلية كمناطق "عالية الخطورة" من حيث معدل انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وقال جيروم سلومون، مدير عام خدمات الصحة الفرنسية العامة في حديث لإذاعة "فرانس إنتر راديو" إن "الموقف يتدهور من أسبوع لآخر".

وأضاف أن البؤر الجديدة للفيروس تظهر بشكل يومي كنتيجة للتجمعات العائلية والحفلات وغيرها من التجمعات خلال فترة العطلات الصيفية.

وسجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 2,669 إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس وهو ما يرفع معدل الإصابات بالبلاد إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأدى ارتفاع معدل الإصابات إلى فرض بريطانيا حجر صحي لمدة 14 يوماً على جميع المسافرين الوافدين إليها من فرنسا وهولندا ومالطا.