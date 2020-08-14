شاهد: كوريا الشمالية تكثف جهودها لمكافحة كورونا

تكثف كوريا الشمالية إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا بفرضها قياس درجة حرارة الجسم واستخدام السوائل المعقمة ووضع كمامات بتصرف مستخدمي وسائل النقل المشتركة.
وتؤكد كوريا الشمالية التي تمتلك نظاما صحياً متهالكاً لا يمكنه مواجهة وباء كوفيد-19، أنها لم تسجل أي إصابة بكورونا على أراضيها.
لكنها أعلنت في نهاية تموز/يوليو "حالة الطوارئ القصوى" بعد الاشتباه بأول إصابة لدى منشق عائد من كوريا الجنوبية. ولم تؤكد السلطات الصحية الكورية الشمالية ما إذا ثبتت إصابته بالفيروس.
دبلوماسياً، سيكون من الأنسب لكوريا الشمالية أن يكون مصدر الفيروس هو كوريا الجنوبية وليس الصين الحليفة الرئيسية لبيونغ يانغ. وظهر في صور الأربعاء ركاب يضع جميعهم كمامات ويقفون في طوابير لغسل أيديهم بمحلول كحولي قبل ركوب الحافلات في بيونغ يانغ.
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