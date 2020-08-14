شاهد: 24 ثانية ساحرة لزخات كثيفة من الشهب في سماء إسبانيا

تمكن مراقبون للنجوم في إسبانيا من رصد ظاهرة فلكية والتقاط مقاطع فيديو تحبس الأنفاس.

ويظهر من خلال الصور الملتقطة زخات كثيفة من الشهب في منظر ساحر، وتبلغ هذه الظاهرة ذروتها في 12 من شهر أغسطس من كل عام.

ويمكن التمتع بهذه الظاهرة ومشاهدتها ليلاً بالعين المجردة دون الحاجات إلى استخدام أدوات رصد أو معدات تقنية مثل التلسكوب.

وتعرف الظاهرة علميا باسم "شهب البرشاويات" وهي ترجمة لمصطلح Perseids وسميت بهذا الاسم نسبةً إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس، والتي تظهر وكأنها منبعثة منها.

ويبدأ نشاط شهب البرشاويات في الفترة مابين 17 يوليو حتى 24 أغسطس، لكن ذروة النشاط تبلغ أقصاها في 12 أغسطس، ويمكن رصدها لمدة ثلاث ليالي تقريباً قبل وبعد ليلة الذروة.

ويمكن لمن يرصد هذه الشهب أن يلحظ شهاب إلى اثنين في دقيقة وفي أفضل الحالات مابين 90 إلى 100 شهاب في الساعة، وبمعدل سرعة ما بين 12 إلى 72 كم في الثانية الواحدة.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية عبر حسابها في تويتر عدداً من التغريدات قبل وخلال حدوث الظاهرة توضح كيف يمكنك أن تشاهد "العرض"، إضافة لنشرها صوراً ملتقطة لشهب البرشاويات.