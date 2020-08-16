نتنياهو: اتفاقية السلام مع الإمارات مختلفة عن سابقاتها وتعتمد مبدأ السلام مقابل السلام

نقل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوفير غندلمان في تغريدات على تويتر عن نتنياهو قوله إن اتفاقية السلام مع الإمارات مختلفة عن سابقاتها.

ووفقاً لما نقله غندلمان عن نتنياهو فهذه أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية تعتمد مبدأ السلام مقابل السلام، ومبدأ السلام من منطلق القوة، وبموجب الاتفاقية لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من أي أراض، وتتعاون الدولتان في مجالات شتى منها التجارة والسايحة والأمن.

وقال نتنياهو كذلك إنه يتطلع لانضمام دول عربية أخرى إلى دائرة السلام.

ووصف هذا التحول بالتحول التاريخي الذي يدفع السلام مع العالم العربي قدماً، ويعزز في نهاية المطاف أيضاً السلام الحقيقي والقابل للمراقبة والآمن مع الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو أن هذا السلام لم يتحقق لأن إسرائيل أضعفت نفسها من خلال الانسحاب لخطوط 67، بل لأن إسرائيل عززت قوتها من خلال رعاية اقتصاد حر وقوة عسكرية وتكنولوجية ومن خلال دمج هاتين القوتين حصلنا على قدرة غير مسبوقة على التأثير على الساحة الدولية.

وقال إن السلام سيتحقق من خلال توسيع رقعة المصالحة بين إسرائيل والعالم العربي وهذا سيدفع السلام مع الفلسطينيين قدماً.

وذكر بقول سابق له مفاده أن "للتوصل إلى هذا السلام، يتعين علينا النظر ليس فقط إلى أورشليم ورام الله وإنما إلى القاهرة وعمان وأبوظبي والرياض وغيرها من الأماكن"، وأن "الاعتقاد بإمكانية إحلال السلام المبنى على الانسحاب والوهن قد فارق الدنيا وتلاشى، وتم استبداله باعتقاد آخر مفاده السلام الحقيقي، والسلام مقابل السلام والسلام من منطلق القوة. وهذا ما نروّج له حاليًا.