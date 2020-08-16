شاهد: تسرّب النفط مجدداً من سفينة جانحة قبالة سواحل موريشيوس

تسرّبت كمية من النفط مجددا الجمعة من سفينة جنحت منذ ثلاثة أسابيع قبالة سواحل موريشيوس، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في وقت تتزايد الأسئلة حول أسباب تمكن السفينة من الاقتراب من الشاطئ.
وجنحت سفينة الشحن "إم.في واكاشيو" المملوكة من شركة يابانية، في 25 تموز-يوليو بعد ارتطامها بشعب مرجانية في بوانت ديسني في جنوب شرق جزيرة موريشيوس، مع 3800 طنّ من النفط ومئتي طنّ من الديزل على متنها.
بعد أسبوع، تسرّب ما بين 800 وألف طنّ من الفيول من السفينة ما تسبب بتلوّث السواحل، خصوصاً المساحات المحمية مع غابات الأيكة الساحلية والأصناف المهددة بالانقراض.
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