شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة للمطالبة بانتخابات جديدة في بيلاروس

تجّمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في بيلاروس للمشاركة في أكبر تحرّك ضد نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة.
ويواجه الرئيس البيلاروسي الذي يحكم الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994، احتجاجات غير مسبوقة ازدادت حدة على خلفية قمع الشرطة للمعارضين.
وتظاهر عشرات الآلاف في شارع الاستقلال للمشاركة في "مسيرة من أجل الحرية" دعت إليها المعارضة لمواصلة الضغوط بعد أسبوع من التظاهرات.
وسعى الرئيس البيلاروسي للحصول على دعم من موسكو التي أعلنت الأحد أنها جاهزة لتقديم المساعدة العسكرية إذا ما دعت الحاجة
No Comment المزيد من
شاهد: تسرّب النفط مجدداً من سفينة جانحة قبالة سواحل موريشيوس
شاهد: استمرار محاولات إخماد الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا
شاهد: دير سوميلا التركي يعيد فتح أبوابه لإقامة قداس انتقال العذراء
شاهد: آلاف يشيعون رالف ملاحي أحد رجال الإطفاء الذين قضوا بانفجار بيروت
شاهد: آلاف البيلاروسيين يودعون متظاهراً قضى خلال الاحتجاجات في مينسك
شاهد: صيحات الاستهجان من جماهير برشلونة للاعبين بعد الهزيمة الساحقة أمام بايرن ميونخ
شاهد: ابتكار في المكسيك يتيح للأقارب لقاء المواليد الجدد رغم كورونا
شاهد: احتفالات عيد انتقال العذراء في تينوس اليونانية في ظل كوفيد-19
شاهد: سلطات بيلاروس تطلق سراح 1000 متظاهر معارض
شاهد: أقدم قرية نموذجية مصغرة في العالم تعيد فتح أبوابها في بريطانيا
شاهد: كوريا الشمالية تكثف جهودها لمكافحة كورونا
شاهد: مئات الدلافين تسبح قبالة الشواطئ الكاليفورنية
بالفيديو: استمرار المظاهرات في بيلاروس لليوم الخامس
شاهد: العاصمة البلجيكية تفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة
شاهد: ماعز يغامر على لوح التجذيف في ولاية آيداهو الأميركية
فيديو: مسيرة في بيروت بعد أسبوع على انفجار المرفأ الدامي
شاهد صفوف طويلة من المشترين في متاجر نيوزيلندا خوفا من الإغلاق بعد ظهور إصابات كورونا جديدة
شاهد: غواصون متطوعون ينتشلون المخلفات المتراكمة في مياه ستوكهولم
شاهد: تواصل الاحتجاجات في بيروت رغم استقالة الحكومة
شاهد: طائرة مسيرة ترصد الدمار الواسع في بيروت بعد انفجار المرفأ