شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة للمطالبة بانتخابات جديدة في بيلاروس

تجّمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في بيلاروس للمشاركة في أكبر تحرّك ضد نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة.

ويواجه الرئيس البيلاروسي الذي يحكم الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994، احتجاجات غير مسبوقة ازدادت حدة على خلفية قمع الشرطة للمعارضين.

وتظاهر عشرات الآلاف في شارع الاستقلال للمشاركة في "مسيرة من أجل الحرية" دعت إليها المعارضة لمواصلة الضغوط بعد أسبوع من التظاهرات.

وسعى الرئيس البيلاروسي للحصول على دعم من موسكو التي أعلنت الأحد أنها جاهزة لتقديم المساعدة العسكرية إذا ما دعت الحاجة