شاهد: اليابانيون يودعون أرواح أسلافهم في اليوم الأخير من مهرجان "البون" البوذي

قام عدة أشخاص في جزيرة نيشينوشيما باليابان بتوديع أرواح أسلافهم على متن قارب في اليوم الأخير من مهرجان "البون" البوذي. ويقوم سكان الجزيرة التي تقع في محافظة شيماني بغرب اليابان بتكريم أرواح أسلافهم ودعوتها للذهاب على متن القوارب. و"البون" هي الفترة التي تعود فيها أرواح الأسلاف والأجداد ممن تركوا الحياة ورحلوا عن العالم لزيارة أحبائهم.
خلال هذه المناسبة يتجمع المشاركون في الميناء منذ الصباح الباكر لتركيب وتزيين أشرعة القوارب وزخرفتها، ثمّ جرّها عبر الخليج بواسطة قوارب الصيد. وفي العادة تقوم كل منطقة من المناطق السبع التي تشكل الجزيرة بصنع قارب خاص بها، ولكن بسبب جائحة كورونا تمّ إرسال ستة قوارب بدل سبعة.
ويحتفل اليابانيون بهذا المهرجان منذ العام 1873 حيث كان يتم تزيين القوارب بشكل أساسي من قبل طلاب المدارس الإعدادية، ولكن البالغين أصبحوا يقومون بهذه المهمة حاليا بسبب انخفاض عدد الأطفال.
وفترة الاحتفال بمهرجان "البون" تستمر 4 أيام بداية من يوم الـ 13 أغسطس-آب، ويعتبر يوم بداية الاحتفال واستقبال أرواح الأسلاف، مروراً بيومي 14، و15 أغسطس-آب، وهي الفترة التي يتم فيها زيارة القبور وإقامة الشعائر والطقوس الخاصة بالاحتفال، انتهاءً بيوم الـ 16 أغسطس-آب، وهو يوم رحيل الأرواح ووداعها.
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