ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في الهند إلى 50 ألف ضحية

ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 50 ألف ضحية الإثنين مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا كالدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2,6 مليون إصابة.

561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 224014، فيما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليصبح العدد الإجمالي 9232.

فيروس كورونا يواصل تفشّيه في العديد من دول أميركا اللاتينية

أظهرت بيانات رسمية أنّ فيروس كورونا المستجدّ يواصل تفشّيه في العديد من دول أمريكا اللاتينية ولا سيّما في كولومبيا حيث تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء عتبة الـ 15 ألف حالة، وفي البيرو التي سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية.

في بوغوتا، أعلنت وزارة الصحّة أن كولومبيا سجّلت 287 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 15097 حالة من أصل 468332 إصابة سجّلت لغاية يوم الأحد.

وكولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة هي رابع دولة في أمريكا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

في ليما، أعلنت وزارة الصحّة أنّ البيرو سجّلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة، وهو رقم قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ 10143 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 535946 مصاباً منذ بداية الوباء. وكانت البيرو قد سجّلت السبت عدد إصابات قياسياً أيضاً بلغ 9501.

أما حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء فبلغت 26281 وفاة بينها 206 وفيات سجّلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جهتها أعلنت الإكوادور، إحدى الدول الأكثر تضرّراً من الوباء في أمريكا اللاتينية مع أكثر من مئة ألف إصابة، عزمها على تصنيع لقاحات مضادّة للفيروس. وقال وزير الصحّة خوان كارلوس زيفالوس في بيان إنّ "الإكوادور أيضاً لديها القدرة على تصنيع لقاحات مضادّة لكوفيد-19، مثلها مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك، التي أعربت عن اهتمامها بإنتاجها".

ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي أكثر مناطق العالم تضرّراً بالفيروس، مع أكثر من 6 ملايين إصابة.