شاهد: فنان من هونغ كونغ يصنع أقنعة للوجه ترقى لقطع فنية

لم يمنع وباء كوفيد 19 الفنان إدموند كوك من هونغ كونغ من الاستثمار في إبداعه رغم المعاناة.

فقد حول كوك نشاطه من فنون المسرح والأداء إلى صناعة كمامات مستوحاة من مواضيع شتى وتمثل قطعاً فنية بحد ذاتها.

ولاقت تصاميمه رواجاً كبيراً على إنستغرام.

صنع كوك العديد من هذه الأقنعة دون استخدام مواد خاصة، فقط باستخدام قصاصات من بقايا تصميمات أزيائه بالإضافة إلى أشياء عادية من الحياة اليومية.