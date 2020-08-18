يساعد المتطوعون المحليون والأجانب والمنظمات الدولية السلطات في جزيرة موريشيوس للتعامل مع التسرب النفطي الخطير الذي تسببت فيه ناقلة نفط يابانية إرتطمت بشعاب مرجانية قبالة سواحل موريشيوس في 25 تموز / يوليو الماضي وتسرب منها أكثر من 1000 طن من الوقود، وانشطرت إلى نصفين يوم السبت الماضي، مهددة بحدوث كارثة بيئية بحرية حول هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وتعرض هذه الحادثة الشعاب المرجانية والأسماك والحياة البحرية الأخرى للخطر كما وصفها بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة عرفتها موريشيوس.
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