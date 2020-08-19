كوفيد-19: ألمانيا قد تبدأ التلقيح في أوائل 2021 وأكثر من 22 مليون إصابة عالمياً

تخطّى عدد الماصبين بكوفيد-19 حول العام اليوم، الأربعاء، 22 مليون مصاب بحسب مصادر رسمية، فيما تخطى عدد حالات الوفاة 780 ألف، وسط عودة في بعض البلدان الغربية إلى إغلاق جزئي، أو التشدد بإجراءات مكافحة الوباء.

ألمانيا: التطعيم قد يبدأ أوائل 2021

قال كلاوس سيشوتك، رئيس اللجنة الطبية المنظمة للقاحات في ألمانيا أن قسماً من سكان البلاد قد يتم تلقيحهم في بداية العام المقبل (2021) ضدّ فيروس كورونا.

الهند: أكثر من ألف وفاة في 24 ساعة

سجّلت الهند التي صارت أكثر ثالث البلدان تضرراً بسبب الوباء 1092 حالة وفاة في 24 ساعة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم. وتخطى عدد الإصابات في البلاد 2.7 مليون إصابة، منها 64000 سجلت في اليوم الأخير.

الأرجنتين: أكثر من 300 ألف مصاب

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا في الأرجنتين منذ الأمس عتبة الـ300 ألف إصابة، بينها أكثر من ستّة آلاف وفاة، وذلك بعدما فارق 235 مريضاً الحياة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة وفيات يومية شبه قياسية، كما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد المصابين بلغ 305.953 شخصاً بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 6.840 إصابة جديدة، في حين ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6.048 وفاة.

البنك الدولي: 100 مليون شخص إضافي

دعا البنك الدولي إلى وضع مخطط "جريء وطموح" لتخفيف كاهل الديون عن الدول الفقيرة، وأكّد رئيسه ديفيد مالباس في حوار مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن ثمة 100 مليون شخص إضافي "دفعوا باتجاه الفقر بسبب الأزمة".

وقال مالباس "ما يجري أسوأ من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وبالنسبة إلى دول أميركا اللاتينية، الأزمة أسوأ من أزمة الديون في ثمانينيات القرن الماضي".