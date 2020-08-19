شاهد: فرق الاطفاء تعمل على مدار الساعة لاحتواء حرائق الغابات في كاليفورنيا

تعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة، في محاولة لاحتواء العديد من حرائق الغابات المشتعلة في جنوب كاليفورنيا. وأطلق على اثنين من أكبر حرائق الغابات إسم "Lake Fire" و "Ranch Fire" ، في مقاطعة لوس أنجلس، بينما أجبر حريق ثالث، أطلق عليه "Rock Pool Fire "في منطقة ماليبو، على إغلاق الطرق والمعسكرات القريبة.

حريق ليك فاير، وهو الأكبر من بين الثلاثة، أحرق حوالي 7500 هكتار وتم احتواؤه بنسبة 31 بالمئة. واندلعت حرائق الغابات وسط موجة حر يشعر بها الناس في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا.