شاهد: باريس سان جرمان أول المتأهلين لنهائي كأس رابطة أبطال أوروبا

تأهل نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم إلى نهائي كأس رابطة أوروبا، إثر تغلبه على نادي لايبتزيغ الألماني خلال النصف النهائي الأول في لشبونة بنتيجة 0/3. في المقابل يلتقي نادي بايرن ميونخ الألماني في النصف النهائي الثاني أمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، ليتقابل أحد الفائزين بنادي باريس سان جرمان في المباراة النهائية يوم الأحد. ويأمل نادي باريس سان جرمان أن يكون ثاني ناد فرنسي يظفر بكأس رابطة الأبطال، بعد مرور 27 سنة من فوز نادي مرسيليا باللقب.