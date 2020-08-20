شاهد: أطباق فيتنامية بحجم عقلة الأصبع وسعر الواحد 80 دولارا

فنانة في الثامنة والعشرين من عمرها، استغلت مهاراتها، لإبداع نماذج مصغرة من الأطباق الفيتنامية، التي يعشقها الكثيرون، وتحويلها إلى أعمال فنية.
ولعمل هذه النماذج المصغرة، فهي تضيف المقادير صغيرة الحجم باستخدام ملقط، لوضع هذه المكونات بطريقة جمالية، تشبه إلى حد كبير الأطباق الحقيقية، وقد يستغرق إعداد الواحد منها خمسة أيام، وقد يصل قيمته إلى 80 دولارا،
وتلمح هذه السيدة واسمها آن، إلى أنها ترغب بنشر بعض الأطباق الفيتنامية، كحلوى الأرز "تشي كوم"، التي لم تحصل على شهرة عالمية، رغم مذاقها، على حد تعبيرها.
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