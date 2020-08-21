صحيفة أسترالية: الصين جربت لقاحاً لكورونا على عمال شركة تعدين في دولة أجنبية من دون ترخيص

قالت صحيفة أسترالية نقلاً عن مسؤول في قطاع الصحة في بابوا غينيا الجديدة إن شركة تعدين صينية، تعمل في الدولة المذكورة، لقّحت قسماً من العاملين فيها ضدّ وباء كوفيد-19 من دون ترخيص.

وقال جلتا وونغ، وزير الصحة في بابوا غينيا الجديدة، إن وزارته تحقق في مزاعم متعّلقة بشركة "رامو نيكو"، بينما أعلن المسؤول الوطني عن مكافحة الوباء، ديفيد مانينغ "منع أية تجارب على اللقاحات"، مذكراً أن الدولة لم تسمح بها أساساً.

وشددت وزارة الصحة على أن أي لقاح يجب أن يمرّ عبر للحصول على الترخيص المطلوب، وفي حالة كوفيد-19، يجب على منظمة الصحة العالمية أيضاً الموافقة عليه.

ونشرت الشركة الصينية وثيقة عبر موقعها على الإنترنت جاء فيه أن 48 عاملاً صينياً من طاقمها خضعوا للقاحات، الأمر الذي أثار بلبلة في البلاد، ودفع بوزارة الصحة إلى التحذير من اللقاحات غير المعترف بها.

و"رامو نيكو" شركة تعدين حكومية صينية تنشط في الدولة الفقيرة التي تقع شمال أستراليا. وسجّلت الأخيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 مليون نسمة، 361 إصابة بفيروس كورونا ولكن العدد ارتفع مؤخراً خصوصاً في العاصمة بورت مورسبي.