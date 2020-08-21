رياضيو كمال الأجسام في تلّ أبيب يتنافسون على لقب "سيّد إسرائيل"

تنافس العشرات من لاعبي كمال الأجسام الإسرائيليين على ألقاب عدّة أبرزها لقب "سيّد إسرائيل"، حيث أقيمت المسابقة في الهواء الطلق في تلّ أبيب هذا العام، لأسباب صحّية.

وشارك في المسابقة 85 رياضياً، وسمح لهم بنزع الكمامات خلال تأدية العرض ولكن الجمهور الذي تابع المنافسة غطى وجهه بالكمامات، بينما حرص عناصر الشرطة على تطبيق القانون.

أحد المشاركين في المسابقة Oded Balilty - AP

واختير عدّة فائزين عن فئات عدّة منها "كمال الأجسام الطبيعي"، فيما تنافست رياضيات أيضاً على لقب "ميس بيكيني". وقال بعض الرياضيين إنه لم يكن من السهل الاستعداد للمنافسة خلال الحجر الصحي.

وقال شاي بوبيس، أحد الرياضيين والمدربين لمشارك في المنافسة، إن الإغلاق وإجبار الرياضيين على البقاء في بيوتهم "أضفى الكثير من الضبابية على مستقبل المنافسة ولم يكن من السهل التدرّب والتحضير لها".

الرياضيات تنافسن أيضاً على لقب سيّدة إسرائيل AP Photo/Oded Balilty

وأضاف "تمضي يومك في المنزل مع الطعام وليس هناك من ناد رياضي بالقرب من بيتك لتتمرّن قليلاً"، واصفاً المنافسين الذين يشاركون بالمنافسة بالـ"محاربين".

وللسنة الثانية على التوالي اختير الرياضي دودي ديغمي "سيّداً لإسرائيل" وهو سيمثل الدولة العربية في منافسات عالمية السنة المقبلة أبرزها "سيّد الكون" (ميستر يونيفرس).