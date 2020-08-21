الاسترخاء في المياه الحرارية البلغارية على ضفاف البحر الأسود

ساحل البحر الأسود، مكان لقضاء الإجازات حيث المنتجعات الجميلة والشواطئ الذهبية والينابيع الساخنة .

اليوم نتوجه إلى المنتجع الصحي في سينتس قسطنطين وهيلينا، أقدم منتجع ساحلي في بلغاريا على البحر الأسود، سنجرب علاجًا إقليميًا نموذجيًا بالطين.

شواطيء البحر الأسود

ينابيع المياه الساخنة

في أوروبا، تأتي بلغاريا في المرتبة الثانية بعد آيسلندا من حيث عدد الينابيع الساخنة.

ساحل البحر الأسود على وجه الخصوص غني بالمياه الحرارية والمعدنية التي تتمتع بالعديد من الخصائص العلاجية.

على ساحل البحر الأسود -بلغاريا يورونيوز

"لهذا المكان تاريخ طويل جدًا بدأ منذ 112 عاما. كان أولاً، وقبل كل شيء، المكان المفضل لآخر القياصرة لدينا. كانوا يستمتعون بشاطئ البحر والمياه الحرارية الموجودة في كل مكان في هذا المنتجع ... منذ ذلك الحين حاولنا تفسير هذا المفهوم التاريخي، هذه المرة، في هذا الموقع الحديث، إنه المكان المفضل للأشخاص الذين يأتون إليه لأسباب طبية، لتحسين صحتهم الجسدية، وحالتهم النفسية "، يقول ليوبو ستامبوليسكي، مدير المبيعات والتسويق، سينتس قسطنطين وهيلينا.

العلاج بالطين يورونيوز

على مر السنين، شُيدت الفنادق الجديدة على إمتداد الواجهة البحرية. العديد منها تقدم مجموعة متنوعة من العلاجات بمياه البحر، وخدمات بأعلى المستويات.

اتبعت بلغاريا نهجًا مستدامًا للسياحة لضمان أن تتمتع الأجيال الحالية والمقبلة بعجائبها .