تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة في مدينة دوالا، العاصمة الإقتصادية للكاميرون في حدوث فيضانات عارمة. واجتاحت الفبضانات عدة احياء وغمرت المياه المنازل والمباني وتضررت الجسور. وقطعت الطرق بسبب سيول المياه مما عطل حركة السير في المدينة وكذلك توقفت حركة المرور بين دوالا وياوندي، المدينتين الرئيسيتين في البلاد. ولم يتم الإعلان عن حجم الأضرار التي سببتها الفيضانات، غير أن حاكم المنطقة الساحلية، صموئيل إيفها ديبوا دعا السكان للابتعاد عن الأراضي المنخفضة والمناطق الخطرة.
وحشدت السلطات رجال الإطفاء وقوات الجيش للتدخل وإنقاذ السكان إذا لزم الأمر. هذا وحذر المرصد الوطني لتغير المناخ في حزيران/يونيو الماضي من هطول الأمطار الغزيرة في جميع مناطق الكاميرون تقريبًا، مع التنبيه من احتمال مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
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