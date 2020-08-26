فيديو: والد جيكوب بيلك الذي تعرض لإطلاق نار الشرطة الأمريكية يفتتح حديثه للصحافة بتلاوة القرآن

افتتح والد الأمريكي من أصول إفريقية جايكوب بليك الذي تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطة حديثه في مؤتمر صحفي بتلاوته لآيات من القرآن الكريم.

ويظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمون على تويتر والد جيكوب بليك وهو يتحدث للصحافة ويبدو عليه التأثر وطلب من الحاضرين قبل البدء "اعطوني لحظات من فضلكم هذا لولدي جيكوب بليك" ورفع يديه ليقرأ سورة الفاتحة بصوت عال وسط صمت الحضور.

وقال والد جيكوب أن ابنه الذي يرقد في المستشفى تعرض للشلل النصفي بسبب الشرطة عقب تلقيه لسبع رصاصات استقرت في ظهره.

وأضاف وهو يذرف الدموع "أطلقو عليه النار سبع مرات...وكأن حياة ابني لا تهم...ولكن ابني يهم...فهو إنسان"، وذكرت الشرطة أن حالة جيكوب خطيرة.

لا أريد شفقتكم أريد تغييرا

فيما قالت أخت جيكوب بليك "الناس يقولون لي نحن آسفون لما حدث لعائلتك...لا تأسفوا فقد حدث هذا لعائلتي منذ زمن بعيد ..منذ زمن لا أستطيع أن اتذكره.." وذكرت قائمة لأسماء لضحايا قتلوا من قبل الشرطة.

وأضافت "أنا لست حزينة لست آسفة..أنا غاضبة وتعبت...لا أريد شفقتكم أريد تغييرا" وهو المقطع الذي نشره المفكر الإسلامي طارق رمضان على حسابه في تويتر.

واندلعت احتجاجات عارمة في مقاطعة كنوشا في ولاية وسكنسون الأمريكية، بعد انتشار الفيديو الذي يظهر فيه إطلاق الشرطي للنار على جيكوب بليك.

وقال حاكم ولاية وسكنسون توني إيفرز إن جاكوب بليك أطلق عليه النار عديد المرات، وإنه ليس أول شخص من ذوي البشرة السوداء الذين يطلق عليهه النار أو يقتل بلا شفقة، على أيدي قوات الشرطة الأمريكية.