شاهد.. نزال وديّ للجيوش في روسيا

انطلقت في روسيا الألعاب العسكرية الدولية، التي تنظمها وزارة الدفاع، وشارك في هذه الدورة، وهي النسخة السادسة لهذه الفعالية، مشاركة أكثر من 200 فريق من 32 دولة، وتركزت المنافسات على الأمن والرعاية الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية، كما تشمل المسابقات سباقا للدبابات والعربات المدرعة ومسابقة للكشافة وأخرى للقوات المجوقلة.