شاهد: افتتاح أكبر "سقف أخضر" في العالم في مونتريال الكندية

افتتحت شركة إنتاج زراعي كندية ما يعرف بـ"السقف الأخضر"، بحجم ثلاثة ملاعب كرة قدم، أعلى أحد مباني مونتريال، ليكون الأكبر من نوعه في العالم.
وتهدف الشركة لزراعة خضروات وفواكه عضوية في الأماكن التي يعيش فيها الناس، وبطريقة مستدامة.
هذه الدفيئة الرابعة من هذا النمط للشركة حيث كان أول مشاريعها عام 2011 بتكلفة بلغت 1.5 مليون دولار أمريكي.
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