الاتحاد الأوروبي يوقع صفقة لشراء لقاح ضد كورونا مع شركة بريطانية

وقع الاتحاد الأوروبي عقدًا مع شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا، الخميس، لتوفير لقاح محتمل لـكوفيد-19 لجميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.

تمت الموافقة على الشروط في 14 أغسطس/آب بعد سلسلة من المفاوضات عملت عليها المفوضية نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن العقد ينص على شراء دول الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة مع خيار إضافة 100 مليون جرعة أخرى. كما يسمح العقد بالتبرع باللقاحات للدول الفقيرة أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبية أخرى.

وقال تيم ماكفي، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن أسترازينيكا لقاح مرشح بالفعل، وهو في المرحلة الثانية من التجارب السريرية بعد نتائج واعدة في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالسلامة والمناعة."