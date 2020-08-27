وزير الخارجية الفرنسي يحذر من أن الخطر اليوم يكمن في زوال لبنان

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن الخطر اليوم يكمن في زوال لبنان، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت.

وطالب لودريان في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، بإجراء إصلاحات طارئة، لتجنب هذا المصير.

وأضاف لودريان "إنهم يدمرون أنفسهم بعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة". وتابع "قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 06 آب/أغسطس، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء".

وأوضح "الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن"، بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته وسط انتقادات بالتقصير العام على أثر انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة أسفر عن مقتل حوالى 180 شخصا ودمر أحياء كاملة في بيروت.

وبعد أكثر من أسبوعين على استقالة حكومة دياب، لم يحدد الرئيس ميشال عون بعد موعدا لإجراء مشاورات نيابية يتم على أساسها تعيين رئيس جديد للحكومة، وسط خلافات بين الأحزاب التقليدية التي تسيطر على البرلمان.

ولفت لودريان إلى أنه "يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أم يصمد هذا البلد".

وشدد على أن "هذا البلد على حافة الهاوية، نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق حيلة وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل".

وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل "حكومة مهمات" يمكنها بسرعة تنفيذ "إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا" للمساعدة.

ويزور ماكرون لبنان في الأول من سبتمبر-أيلول، في ثاني زيارة له إلى هذا البلد منذ الانفجار الذي دمّر العاصمة بيروت في الرابع من الجاري.

ويصل ماكرون مساء الإثنين عشية يوم حافل سيخصّصه لـ"متابعة المساعدة لإعادة الإعمار" وللبحث في المسائل السياسية في وقت يتعين فيه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي يزور بيروت في السادس من أغسطس-آب بعد يومين من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبّب بسقوط أكثر من 180 قتيلاً وآلاف الجرحى ودمّر أحياء بأكملها.