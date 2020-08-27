موسكو تحمل واشنطن مسؤولية المواجهة بين قواتهما في سوريا

حمّلت روسيا الخميس الولايات المتحدة مسؤولية مواجهة جرت في سوريا وقامت خلالها آليات عسكرية روسية ومروحيات باعتراض عربتين مصفحتين أميركيتين، ما أسفر عن إصابة عسكريين أميركيين بجروح.

وكان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أعلن في بيان أن مركبة روسية صدمت مركبة أميركية مضادة للألغام "ممّا تسبّب في إصابة طاقم المركبة بجروح".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنها كانت قد نبهت التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، إلى عبور قافلة لشرطتها العسكرية.

وذكر البيان أنه "رغم ذلك، وفي خرق للاتفاقيات القائمة سعى الجنود الأميركيون لمنع مرور الدورية الروسية" مضيفا أن الشرطة العسكرية الروسية اتخذت "تدابير لازمة" لإنهاء الحادثة ومواصلة مهمتها.

وقدم رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف "شروحا كاملة" في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، حسبما أعلنت موسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو مارّة والعسكريون الروس أنفسهم، ونشرت على تويتر، ناقلات جند ومروحيات هجومية روسية تحاول محاصرة المركبتين الأميركيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة بأقصى شمال شرق سوريا.

وبدا في مقاطع الفيديو أنّ المركبات الروسية والأميركية اصطدمت ببعضها البعض، بينما ظهرت في مقطع آخر إحدى المروحيات العسكرية الروسية وهي تحلّق على علوّ منخفض جداً فوق العسكريين الأميركيين.

ولم يوضح مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عدد العسكريين الجرحى ولا مدى خطورة إصاباتهم.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت إنّ المركبتين الأميركيتين كانتا تسيّران دورية أمنية للتحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أنّ الدورية غادرت المنطقة لتهدئة الموقف.

وشدّد المتحدّث على أنّ "مثل هذه الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية تمثّل انتهاكاً لبروتوكولات تجنّب الاشتباك التي التزمت بها الولايات المتحدة وروسيا في كانون الأول/ديسمبر 2019".

وأضاف أنّ "التحالف والولايات المتحدة لا يسعيان إلى أي تصعيد مع أيّ قوات عسكرية وطنية، لكنّ القوات الأميركية تحتفظ دائماً بحقّها وواجبها المتأصّلين في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي أعمال عدائية".

ونادراً ما تقع مواجهات بين القوات الروسية والأميركية في سوريا.